L'artiste star d'Instagram, Black Alien, se fait retirer le nez !

Le lipofilling ou la pose d'implants au postérieur de Jessica Thievenin et Astrid Nelsia, la réduction mammaire de Sarah Fraisou... Les célébrités ont levé le tabou de la chirurgie esthétique et partagent leurs expériences. Les internautes suivent également la métamorphose du Black Alien, un Français dont le projet stupéfiant est d'avoir l'apparence d'un extraterrestre. Le jeune homme vient de subir une nouvelle opération : il s'est fait retirer le nez et montre son nouveau visage.

Anthony Loffredo est montpelliérain et réside à Barcelone, en Espagne. Il s'est lancé dans un projet de transformation saisissant et l'a intitulé "The Black Alien Project". Anthony a pour ambition de ressembler à un extraterrestre. Pour y parvenir, il confie son corps à Oscar Márquez, spécialiste en modification corporelle, et enchaîne les procédures.

Le Black Alien en a récemment subi une nouvelle ! Après la pose d'implants sous la peau, l'injection d'encre dans les yeux ou la scission de la langue, il s'est fait retirer le nez. Anthony montre son nouveau visage à ses plus de 152 000 abonnés, sur deux selfies publiés le lundi 14 septembre 2020. Âmes sensibles, s'abstenir !