L'ex-président Lula remarié à une femme de 21 ans sa cadette : des photos de leur union dévoilées

L'ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, 76 ans, a épousé le 18 mai 2022 au soir Rosangela da Silva, une sociologue vingt-et-un ans sa cadette, appelée à devenir la Première dame s'il remporte l'élection d'octobre. Il s'agit du troisième mariage de Lula, 76 ans, veuf à deux reprises. L'icône de la gauche brésilienne a dit "oui" à celle qui est aussi appelée Janja, 55 ans, féministe engagée et militante de longue date du Parti des travailleurs (PT, gauche).

L'homme politique a posté sur Instagram une photo sur laquelle il semble échanger les voeux alors qu'il passe l'alliance au doigt de la mariée, dans une salle des fêtes du quartier résidentiel de Brooklin, à Sao Paulo. Le visuel suivant est celui de sa bien-aimée dans une robe blanche faite de broderies.

Cet événement, fermé à la presse, a réuni quelques deux cents invités, parmi lesquels des hommes politiques et des artistes, informés seulement la veille du lieu de la cérémonie. Tous ont reçu pour consigne de laisser leurs téléphones portables au vestiaire, selon des médias brésiliens. L'ancienne présidente Dilma Rousseff, l'ex-gouverneur de Sao Paulo et candidat à la vice-présidence de Lula, Geraldo Alckmin, ainsi que le chanteur Gilberto Gil ont été vus arrivant à la fête.

Lula portait un costume bleu et Rosangela une robe couleur crème de la styliste brésilienne Helo Rocha, brodée d'étoiles, de lunes, de cactus et d'autres plantes du Nordeste, le fief électoral de Lula. Selon la chaîne CNN Brasil, le menu est composé de "saveurs typiquement brésiliennes", avec notamment du "bobo de camarao", plat de crevettes à huile de palme. La fête devrait durer jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, avec un DJ et des groupes musicaux.