L'heure des pros (CNEWS) : Un journaliste de l'émission est le demi-frère d'un très célèbre chanteur

Gérard Leclerc est un visage bien connu des téléspectateurs de CNEWS. Le présentateur de 71 ans intervient dans l'émission L'heure des pros et remplace le présentateur Pascal Praud en son absence. Et le public l'ignorait peut-être, mais il fait partie de la même famille qu'un célèbre chanteur.

Dans la famille Leclerc, on demande le frère. Ou plutôt, le demi-frère. L'ancien employé de France Télévisions a un lien de parenté avec l'artiste Julien Clerc (Paul-Alain Leclerc, de son vrai nom). Gérard Leclerc et lui ont en effet le même père, Paul Leclerc qui était haut fonctionnaire à l'Unesco. Il est décédé en 2003, un sujet que le chanteur de 74 ans avait évoqué dans Psychologies en 2012. "Quand ma belle-mère [Ghislaine Téry, NDLR] est morte, je ne suis pas allé la voir, je suis resté en bas de chez elle. Je l'avais vue la veille et j'avais compris. Ce fut pareil pour ma mère, et plus encore pour mon père : il est mort une demi-heure après que j'aie quitté sa chambre. Les autres m'ont dit : 'Tu sais, il est parti doucement, c'était beau à voir.' Non, pour moi, ce n'est pas beau à voir. Je l'ai vu partir, mais je ne l'ai pas vu parti. Et c'est mieux ainsi", déclarait-il.

Julien Clerc a été élevé par son papa, qui a obtenu sa garde après sa séparation avec sa maman Évelyne Merlot, alors qu'il n'avait pas 2 ans. Il passait donc la semaine avec son père et ses nombreux demi-frères et demi-soeurs : Jean-Noël Leclerc, Gérard, Sylvie, Christine et Marianne. On imagine donc que tous étaient proches.

Gérard Leclerc peut aussi se targuer d'avoir une épouse qui n'est pas inconnue du grand public. Il est en effet en couple et marié depuis 1981 à Julie Leclerc (Chantal Séloron de son vrai nom) l'une des grandes voix de la radio française. Les auditeurs d'Europe 1 notamment la connaissent bien puisqu'elle y a travaillé pendant pas moins de quarante-neuf ans avant d'être écartée en juillet 2021. "Je confirme ce matin mon départ d'Europe 1 qui n'est pas de mon fait et qui intervient en même temps que celui de Nicolas Canteloup dont j'étais la partenaire [dans La Revue de presque, depuis 2005, NDLR]", avait confié l'animatrice de 77 ans à l'AFP. Par la suite, elle a été recrutée par Laurent Ruquier dans Les Grosses têtes, sur RTL.