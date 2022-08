L5 : Deux chanteuses en couple avec le même homme... elles ont aussi été belles-soeurs !

"C'est beaucoup plus facile de gérer une carrière de popstar parce que je ne gérais rien, expliquait-elle récemment, à propos de sa nouvelle vie, dans l'émission Stars du tube d'un jour : que sont-ils devenus ?, diffusée sur TFX. On était complètement gérées ! Tout était pré-mâché pour le timing. On venait nous chercher, on nous réveillait. Là, je suis autonome et c'est dur !" Heureusement, Patrice est là pour veiller sur elle. Et sa copine Alexandra aussi, puisqu'elles continuent, malgré ce drôle de scénario, a collaboré ensemble, artistiquement parlant.