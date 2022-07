Marjorie et Alexandra des L5 : ce candidat de The Voice avec lequel elles ont été toutes les deux en couple

Vendredi 15 juillet était diffusé sur TFX le documentaire Que sont-ils devenus ? consacré aux stars des émissions de télé crochets. Les téléspectateurs ont pu revoir des anciens candidats comme Mario Barravecchia (ex-candidat de la Star Academy 1), Cindy Sander et Myriam Abel (ex-candidates de Nouvelle Star) ou encore Michal et Magali Vaé (ex-candidats de la Star Academy, saisons 3 et 5).

Marjorie Parascandola, ex-candidate de la première saison de Popstars sur M6 et membre du groupe L5 était également présente dans ce documentaire. Les équipes l'ont retrouvée à Saint-Cyr-sur-Mer (Var) où elle vit avec ses deux enfants : Lola, 11 ans et Sandro né le 2 septembre 2021 qu'elle a eu avec Patrice Carmona, son compagnon depuis 2018. D'ailleurs, ce dernier a également été révélé dans un célèbre télé-crochet qui n'est autre que The Voice. Il y avait participé en tant que candidat en 2012 lors de la première saison. Il était alors en couple avec une autre femme que sa compagne Marjorie connaît très bien, il s'agit de sa partenaire des L5, Alexandra Canto alias Alex Dana.

Des liens fraternels entre Marjorie et sa copine Alexandra

Autre coïncidence, le père de la fille ainée de Marjorie est le grand frère d'Alexandra. En 2014, sur le plateau de l'émission de France 2 Toute une histoire, Marjorie avait lancé à sa copine Alexandra : "Qui aurait dit que je me serais mariée avec ton frère ?". "Que tu aurais une petite fille dont je serais la marraine", lui a alors répondu Alexandra. Comme quoi, même après la séparation des L5, Marjorie et Alexandra ont continué à entretenir des liens fraternels.

Filant le parfait amour avec son chéri Patrice, Marjorie est aussi une mère et une femme comblée dans les bras de son chéri qui n'hésite à partager des instants complices avec sa dulcinée sur Instagram. Comme notamment leur lune de miel à Rome en mars dernier.