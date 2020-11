La Cicciolina : L'ex-star du X mise à l'honneur par... Pornhub !

La Cicciolina, alias Ilona Staller de son vrai nom, honorée ! Comme le rapporte le site Page Six, l'ancienne actrice de films pour adultes va recevoir un prix inattendu de la part de... Pornhub. Le géant mondial du X va lui décerner son tout premier Lifetime Achievement Prize.

Une cérémonie de remise de prix est prévue en décembre 2020, et la Cicciolina va donc être récompensée. "Elle est l'incarnation d'une star internationale. Sa vie et son héritage sont un croisement entre l'art, la mode, la politique et le porno", a ainsi déclaré Corey Price, représentant de Pornhub. Bien que retirée de longue date de ce monde-là, l'ancienne actrice italienne - elle a été naturalisée suite à son mariage passé avec Salvatore Mercuri mais est originaire de Hongrie - n'a pas caché sa joie. "Je suis très heureuse de recevoir cette récompense. Cela est une parfaite représentation de la manière dont l'ancien monde et le nouveau monde du porno se rejoignent. Le fait est qu'aujourd'hui je suis toujours reconnue comme je l'étais à l'époque comme une icone qui a marqué une ère (...) c'est un tel honneur pour moi. Le porno c'est de l'art !", a-t-elle clamé.

La Cicciolina, qui a récemment souffert de gros problèmes financiers, avait d'abord débuté une carrière érotique dans les années 1970 grâce au photographe Riccardo Schicchi, devenu son compagnon et son manager. Par la suite elle animera une émission de radio consacrée au sexe. Rapidement, c'est devant la caméra qu'elle poursuit dans cette voie, d'abord dans des films érotiques puis des films pornographiques. En outre, avec son second mari le clivant artiste Jeff Koons, elle était devenue la muse de sa collection Made in Heaven. Un ensemble composé de sculptures et peintures, représentant notamment l'ex-couple faisant l'amour...

La Cicciolina vit désormais loin des projecteurs, comptant sur sa retraite de députée italienne, elle qui avait fait une brève carrière en politique en Italie. Elle défend notamment l'écologie et les animaux.