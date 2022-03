La famille Harry Potter s'agrandit : une star de la saga a accueilli son quatrième enfant

Becker est donc le quatrième enfant de Jessie Cave et Alfie Brown. Le petit garçon fera bientôt connaissance avec ses grands frères et soeurs, Donnie, Margot (la seule fille) et Abraham, âgés de 7 ans, 4 ans et 17 mois.

Avant d'accueillir son troisième fils, Jessie Cava avait alarmé ses abonnés Instagram en leur annonçant son hospitalisation, le 5 mars dernier. L'actrice avait contracté la Covid-19 (comme son fils Abraham un an plus tôt) et s'est débarrassée du virus au bout d'une semaine. "Je veux juste répéter que je suis trop contente d'avoir fait mes vaccins contre la Covid... et je suis certaine que mon état de santé serait bien pire si je ne les avais pas fait. Je sais que ça fait peur de se faire vacciner pendant une grossesse et on ne sait encore rien des effets secondaires à long terme de la Covid sur les femmes enceintes, mais je suis heureuse de m'être fait vacciner", confiait-elle le 12 mars.