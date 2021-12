Harry Potter : Une héroïne des films est enceinte de son 4e enfant !

Ça serait sans doute plus simple que j'annonce quand elle n'est pas enceinte

Jessie Cave et Alfie Brown, 29 ans, sont déjà parents d'une fille et de deux garçons : Donnie, 7 ans, Margot, 4 ans et Abraham, 14 mois. Le papa n'hésite, d'ailleurs, pas à s'amuser de cette situation. "Ça serait sans doute plus simple, dans le futur, que j'annonce quand elle n'est pas enceinte", ironise-t-il pour décrire son bonheur. C'est un coup de joie après de longs coups de stress pour les jeunes parents. En janvier 2021, alors qu'il ne pesait que 4,28kg, le petit dernier du clan avait été victime du variant anglais de la Covid-19 et avait semé peine et panique au sein de son foyer. Tout est bien qui finit bien, heureusement, pour la petite famille. Toutes nos félicitations pour ce nouveau, et extraordinaire, tour de passe-passe.