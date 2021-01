Jessie Cave (Harry Potter) en panique : son bébé de 2 mois testé positif à la Covid-19

C'est une véritable malédiction. Jessie Cave, que l'on connait pour avoir incarné Lavande Brown dans les derniers films de la saga Harry Potter, s'est rendue à l'hôpital en urgence. La jeune britannique, maman de trois enfants, a effectivement dévoilé que son nouveau-né, Abraham, était victime de la nouvelle souche de Covid-19 qui oblige le pays à se confiner à nouveau. "J'ai appris qu'il faudrait rester à la maison depuis une chambre d'hôpital isolée, a-t-elle expliqué le mardi 5 décembre 2020 sur son compte Instagram. Mon pauvre bébé a été testé positif. Il va bien, heureusement, mais il va falloir être très vigilant. Cette souche est très puissante et contagieuse alors j'espère que les gens vont prendre beaucoup leurs précautions ces prochaines semaines."

En couple avec le comédien Alfie Brown, Jessie Cave a dû s'éloigner quelques temps de ses aînés, Donnie, 5 ans et Margot, 3 ans. Elle qui est sortie de l'hôpital NHS en novembre après un accouchement "terrifiant" - et après avoir passé des heures auprès de son bébé en soins intensifs néonatals - avaient des ambitions différentes pour cette année 2021. "Ce n'est pas comme ça que je voulais que ma famille débute le mois de janvier, regrette-t-elle. Je ne voulais pas du tout retourner en établissement médical, si tôt, après cette naissance traumatisante. Une fois de plus, je suis entourée de médecins et d'infirmières. Mais ça me rend encore plus fière de mon frère, qui est docteur, et de mon père. S'il-vous-plait, priez pour que mon bébé s'en sorte rapidement. Il pèse 4,28kg. C'est un garçon plus fort et plus lourd que la dernière fois qu'il s'est retrouvé dans une chambre d'hôpital."