La famille Lefèvre (Incroyable Talent), une vie de château ? Ils rétablissent la vérité

La vie de la famille Lefèvre a changé depuis octobre. Gabriel, Anne et leurs six enfants (Gaël, Blanche, Clément, Emmanuel, Colombe et Raphaël) ont participé à Incroyable talent 2020. Ils se sont rapidement fait remarquer et pas seulement pour leurs voix.

En voyant arriver la famille catholique sur le plateau, nombreux sont les internautes à avoir eu des préjugés sur les candidats. Et lors de la finale d'Incroyable talent 2020 le 15 décembre, les commentaires ne se sont pas arrêtés. La famille Lefèvre l'a tournée de chez elle car Emmanuel (15 ans) a été testé positif au coronavirus. C'est donc depuis leur salon qu'il ont interprété leur chanson. Et un détail à interpellé les internautes : une tapisserie. Nombreux sont les téléspectateurs à avoir jugé qu'ils avaient une vie de château en découvrant leur environnement et surtout cet objet. Pourtant Gabriel l'assure, ils l'ont acheté 50 euros dans une brocante. Et le magazine précise que le salon est exigu. "Le type qui me l'a vendue m'a d'ailleurs envoyé un message juste après l'émission", a précisé le père de famille. Et de poursuivre : "Oui nous sommes une famille nombreuse, harmonieuse et unie. Oui nous sommes catholique. Oui nous habitons Versailles. Nous cochons bien des cases. Et après ? Nous n'allions pas nous interdire d'y aller à cause de cela."

La famille a bien fait de tenter sa chance car elle a remporté cette édition d'Incroyable talent. Pour l'heure, Gabriel et Anne ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leurs 100 000 euros. "La décision se prendra en famille. Et nous allons certainement faire un don à une association", a expliqué la famille. Cette somme est en tout cas tombée à pique car ils travaillent tous deux dans l'événementiel au sein de leur propre société de production de spectacles et de festivals. La Covid-19 est donc venue perturber leurs activités.

Les Lefèvre espèrent que cette incroyable expérience et mise en avant leur permettra de faire davantage de concerts, dans des conditions plus confortables. En attendant de savoir ce qu'ils vont faire de leur argent et de voir les opportunités qui s'offrent à elle, la tribu est partie en Vendée comme chaque année pour fêter Noël.

L'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 24 décembre 2020.