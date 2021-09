La plus grande peur de M. Pokora ? Oublier un jour ses enfants... Touchantes confidences

Sur son compte Instagram, dimanche 19 septembre 2021, M. Pokora a partagé un message important avec ses abonnés. En partenariat avec la Fondation Recherche Médicale, le jeune chanteur a publié une interview vidéo portant sur la maladie d'Alzheimer. L'occasion pour le père de famille d'évoquer, à coeur ouvert, sa plus grande crainte...

Après avoir évoqué certaines anecdotes sur ses oublis du quotidien, le compagnon de Christina Milian s'est un peu plus épanché sur sa plus grande crainte : celle d'oublier un jour ses enfants. "De l'avoir vécu avec mon grand-père, le jour où j'ai compris qu'il m'avait oublié quand j'étais rentré dans la pièce où il était et qu'il m'avait vouvoyé, c'est là que j'ai compris qu'il ne savait plus qui j'étais. Et j'ai dû sortir de la pièce, aller pleurer un peu plus loin dans le couloir", s'est-il souvenu, attristé. "C'est une maladie assez terrible et on n'a pas assez conscience, dans les débuts, de la gravité de la gravité que cela peut avoir avec la maladie", a-t-il expliqué ensuite.