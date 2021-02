La princesse Latifa séquestrée à Dubaï ? Face à ses vidéos inquiétantes, des preuves de vie exigées

La princesse Latifa est-elle véritablement retenue en otage par son père, l'émir de Dubaï ? Le 16 février 2021, la BBC et Sky News ont diffusé des vidéos dans lesquelles la fille de Mohammed ben Rached al-Maktoum dit être séquestrée et craindre pour sa vie. La princesse de 35 ans avait en vain tenté de s'évader en bateau de la cité-Etat du Golfe en 2018, avant d'y être ramenée, comme l'a rappelé l'AFP.

"Je suis dans une villa. Je suis prise en otage et cette villa a été transformée en prison", Latifa al-Maktoum déclare-t-elle dans une vidéo enregistrée avec un téléphone portable depuis les toilettes car "c'est la seule pièce avec une porte que je peux verrouiller". "Toutes les fenêtres ont été condamnées (...), il y a cinq policiers à l'extérieur et deux femmes policiers à l'intérieur", ajoute-t-elle. "Je m'inquiète tous les jours pour ma sécurité et pour ma vie (...) la police m'a dit que je serai en prison toute ma vie et que je ne reverrai plus jamais le soleil", poursuit-elle. "La situation devient chaque jour plus désespérée". Sky News a expliqué que ces vidéos avaient été prises sur un téléphone que des proches avaient réussi à fournir à la princesse. La chaîne dit être parvenue à transmettre des questions au printemps et à l'été 2019, mais que le contact a été perdu à l'été 2020.

Inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles, les proches de Latifa ont transmis ces vidéos pour faire pression pour sa libération, notamment auprès de l'ONU. Contactées par l'AFP, les autorités de Dubaï, dont Mohammed ben Rached al-Maktoum, 71 ans, est le Premier ministre, n'avaient pas réagi mardi après-midi. Mercredi, le chef de la diplomatie britannique a souhaité voir des preuves de vie de la princesse. "Ce sont des images très pénibles, un cas très difficile. Et je pense que c'est inquiétant", a déclaré Dominic Raab sur Sky News. "Les gens voudraient (...) la voir en vie et en bonne santé, (...) et nous serions certainement heureux de cela", a-t-il ajouté. Un porte-parole de la Haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies a indiqué à la BBC qu'elle interrogerait les Emirats arabes unis au sujet de la princesse.