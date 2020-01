La Villa des coeurs brisés : une bagarre éclate, la production intervient

Depuis le 25 novembre dernier, la cinquième saison de La Villa des coeurs brisés est en diffusion sur les antennes de TFX. Au casting figurent notamment Shanna Kress, Vincent Queijo (qui a trouvé l'amour en la personne de Rym) ou encore Sarah Fraisou. Tous espèrent régler leurs problématiques et faire de nouvelles rencontres. Mais le tournage n'a pas toujours été une partie de plaisir. Il y a peu, un nouveau coeur brisé a fait son arrivée au Mexique pour suivre les conseils de la love coach, Lucie. Il s'agit d'Adrien Laurent, déjà vu dans Les Anges ou encore Les Princes de l'amour. Et autant dire que ce dernier n'a pas fait l'unanimité auprès des autres candidats.

A peine a-t-il rejoint le groupe qu'il s'est brouillé avec Thomas (Les Anges). Lors de l'épisode en question, les esprits se sont échauffés, à tel point qu'une altercation a eu lieu, sans pour autant être diffusée. Et pour cause, les deux hommes en sont venus aux mains. Pour nos confrères de Télé Star, Adrien a accepté d'évoquer les circonstances de leur accrochage. "Avant de partir dans l'émission on s'était parlé sur les réseaux et je lui avais dit que j'espérais qu'il n'y aurait pas son ex Leana parce qu'ils étaient vraiment chiants tous les deux. Ils sont ingérables quand ils sont en tournage, c'est une horreur. Et il m'avait dit 'Mais calme toi quand tu me parles'. On s'était pris la tête vite fait", s'est-il souvenu. C'est donc avec beaucoup de rancoeur de part et d'autre que les anciens amis se sont retrouvés. "Les caméras se sont arrêtées parce que c'est vraiment parti en cacahuètes. On s'est fracassé la tronche et on a failli se faire virer. La directrice de production et la rédactrice en chef sont venues me voir. J'étais en furie."

Heureusement, Adrien et Thomas ont fini par retrouver leur calme et avoir une conversation. "On s'est parlé après, mais c'était moins une. J'ai fait le premier pas et on a essayé de se remettre d'aplomb tous les deux, ça a marché et on a passé un bon tournage." Tout est bien qui finit bien !