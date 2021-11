Lââm en deuil de son mari : cette troublante coïncidence au moment de sa mort...

Robert Suber est décédé prématurément d'un cancer du pancréas, comme l'avait appris Lââm sur les réseaux sociaux. Elle avait dû démentir un tas de rumeurs immondes au sujet du décès de son décès. "Les cafards du net qui disent que mon mari c'était un drogué, fermez vos bouches d'égout et allez vous faire mettre une grosse pendule où je pense. Mon mari était un grand sportif. Sport tous les jours dehors à 7 h du mat. Il ne fumait pas et il ne buvait pas. Il avait une alimentation hyper saine. Il buvait du jus de citron et carotte. Jamais d'alcool jamais de drogue. Il n'a juste pas eu de chance avec son cancer du pancréas, venu de nulle part point barre !", avait annoncé l'artiste, précisant que sa maladie pouvait être "héréditaire" ou due à de l'anxiété.

Après presque vingt-cinq ans de vie commune avec Lââm, Robert Suber est parti brutalement et rapidement, après être tombé malade le 20 août dernier.