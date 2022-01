Lââm sans perruque ni chapeau : rares photos d'elle au naturel

Depuis plus de vingt ans, Lââm régale ses fans avec ses looks excentriques. Des chapeaux, des lunettes et surtout des perruques toujours plus colorées... C'est le style que la chanteuse a décidé d'adopter à ses débuts dans les années 1990 et qu'elle n'a presque jamais quitté depuis. Résultat, il est bien difficile aujourd'hui de se souvenir à quoi elle ressemble au naturel. Pourtant, il est bien arrivé à Lââm de laisser tomber tous les artifices.

C'est surtout sur ses réseaux sociaux que l'interprète de Petite Soeur a parfois eu envie de se dévoiler autrement, avec ses cheveux courts et frisés ou même le crâne complètement rasé. (Voir notre diaporama). Lââm a également laissé de côté sa personnalité extravagante au moment de sa participation à l'émission The Island (TF1) en 2018. A l'époque, la chanteuse n'avait toutefois pas suscité de réactions pour son look capillaire mais pour son visage complètement gonflé à cause des multiples piqures de moustiques dont elle a malheureusement été victime. "Voilà ma tronche à cause de ces putain de moustiques !!! Dans la jungle du Panama !!!!! Bordel, on dirait que j'ai fait un combat de boxe !", déclarait-elle avec auto-dérision sur Instagram à l'époque.

Mais la veuve du musicien Robert Suber avait plus tard vite repris ses habitudes. Dans Danse avec les stars en 2021, où elle a été éliminée la première, Lââm en a d'ailleurs fait voir de toutes les couleurs aux téléspectateurs. Bleues, roses, blondes... ses postiches valaient le détour lorsqu'elle dansait dans les bras de Maxime Dereymez ! Et lors d'une interview pour Public au moment de la promotion du programme de TF1, la chanteuse de 50 ans avait enfin expliqué sa passion pour les perruques. "J'ai un cheveu crépu difficile à coiffer. Et dans les années 90, j'ai compris que pour réussir, il fallait un look. À l'époque, c'était rare de porter des perruques à la télé, les gens pensaient que j'avais un cancer. J'avais finalement vingt ans d'avance sur Lady Gaga !", a-t-elle confié.