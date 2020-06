Lady Antebellum : Le groupe change de nom, l'esclavage en cause

La mort de George Floyd, qui a provoqué un émoi mondial, devrait au moins permettre quelques progrès pour la communauté noire. Du moins, pour l'heure, dans le monde du show business. Alors que l'Académie des Oscars vient de recruter la réalisatrice afro-américaine Ava DuVernay, que la production de The Flash a viré l'acteur Hartley Sawyer pour des tweets racistes et que Lea Michele a perdu un contrat à cause d'un comportement supposément raciste, cette fois, c'est le groupe de musique Lady Antebellum qui fait parler de lui.

Sur le compte Instagram de la formation, suivi par 1,6 million de fans, on a pu découvrir jeudi 11 juin 2020 un message expliquant pourquoi le groupe s'appellerait désormais Lady A. Le mot antebellum a tardivement fini par poser problème à ses membres : Hillary Scott, Charles Kelley et Dave Haywood. Signifiant en latin "avant la guerre", il est ainsi associé de longue date à la culture de la période précédant la guerre de Sécession (de 1861 à 1865) dans le Sud des États-Unis. Une guerre qui avait notamment comme enjeu la fin de l'esclavage, comme le réclamait Abraham Lincoln.

Le groupe a expliqué dans son message que son nom avait à l'époque, lors de sa création à Nashville en 2006, était choisi pour le style "antebellum", qui correspond aussi à des maisons. Des maisons dans lesquels ses membres avaient pris leurs premières photos de promo. Hillary Scott, Charles Kelley et Dave Haywood ont notamment déclaré que ces dernières semaines, pendant lesquelles l'Amérique s'est déchirée sur la question du racisme ainsi que des violences policières, leur ont ouvert les yeux sur les injustices, l'inégalité et les préjugés auxquels les femmes et les hommes noirs ont toujours été confrontés dans le pays.

Pour rappel, on doit notamment au groupe Lady Antebellum les tubes I Run to You et Need You Now.