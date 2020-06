Oscars : La réalisatrice Ava DuVernay rejoint l'Académie

Les prochains Oscars seront-ils moins "white" ? Depuis quelques années, la prestigieuse Académie qui récompense le gratin du cinéma est attaquée pour son manque criant de diversité aussi bien parmi ses membres que dans ses nominations. À l'heure où l'Amérique se déchire une nouvelle fois sur la question du racisme, un premier pas vient d'être fait dans le show business.

La réalisatrice noire américaine Ava DuVernay a ainsi été élue mercredi 10 juin 2020 au comité directeur de l'Académie des Oscars, qui décerne les plus prestigieux prix cinématographiques d'Hollywood. Avec 26 femmes et 12 personnes de couleur sur 54 gouverneurs au total (contre 25 et 11 précédemment), la composition du comité qui dirige l'Académie n'a jamais été aussi diversifiée, relèvent les médias spécialisés. Quatre des nouveaux gouverneurs élus pour la première fois cette année sont des femmes, tandis que l'actrice noire Whoopi Goldberg a été réélue. Le comité des gouverneurs, renouvelé par tiers chaque année, représente les différentes branches professionnelles de l'industrie du cinéma et a pour mission de définir les objectifs stratégiques de l'Académie.

La réalisatrice Ava DuVernay, âgée de 47 ans et originaire de Long Beach en Californie, s'est illustrée avec Middle of Nowhere qui lui avait valu le prix dans la catégorie meilleur réalisateur au Festival de Sundance en 2012. Elle était ainsi la première femme afro-américaine à l'emporter dans cette catégorie. Trois ans plus tard, c'est avec Selma qu'elle se faisait remarquer. Un film retraçant le combat historique mené par Martin Luther King pour obtenir le droit de vote pour tous les citoyens américains. Elle était devenue grâce à ce film la première réalisatrice afro-américaine nommée aux Golden Globe du meilleur réalisateur. Le long métrage était également en compétition aux Oscars. En 2016, elle sortait Le 13e, un documentaire qui explorait les liens entre la race, la justice et l'incarcération de masse aux États-Unis, qui lui avait valu un Peabody Awards.

La réalisatrice a aussi investi le petit écran l'an dernier avec la mini-série sur la plateforme Netflix, Dans leur regard.