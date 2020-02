Lady Gaga : Une inconnue devient virale en chantant Shallow dans le métro

C'est un titre qui fait des miracles. En 2018, alors que le film A Star Is Born cartonnait au cinéma, les spectateurs tombaient sous le charme des voix mêlées de Lady Gaga et Bradley Cooper interprétant Shallow. Mais voilà que c'est au tour d'une inconnue de briller en interprétant cet hymne vibrant, dramatique. Dans une vidéo très rapidement devenue virale, Kevin Freshwater, le roi des réseaux sociaux britanniques, interpelle des passants dans la rue pour leur demander de chanter quelques phrases. Quand tout à coup apparaît, surprise par l'initiative, Charlotte Awbery.

Comme un lapin pris dans les phares, la jeune femme s'est vite rattrapée en entonnant avec une justesse et une émotion impressionnantes les mots de Lady Gaga et Bradley Cooper. Quelques secondes de performance qui auront suffi, parions-le, à changer sa vie. Avant que cette vidéo ne soit partagée en masse sur les réseaux sociaux, Charlotte Awbery était suivie, sur Instagram, par 7000 personnes. Elle a désormais une solide communauté de 137 000 followers. Les images de sa prestation rapporteront sûrement gros, également, à Kevin Freshwater. La séquence a été visionnée plus de 11 millions de fois sur Facebook et a été reprise sur tous les réseaux sociaux.