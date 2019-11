Laeticia Hallyday avec ses filles : looks d'été avant leur arrivée en France

Le changement de climat promet d'être rude pour Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans). Celles qui habitent à Los Angeles ont abandonné la douceur californienne pour se confronter à la fraîcheur parisienne. En effet, la dernière épouse de Johnny Hallyday et ses filles sont de retour en France. Elles sont arrivées à Paris ce mardi 19 novembre 2019.

Avant ce nouveau voyage, elles ont profité d'une journée de détente le 17 novembre 2019. Toutes étaient en look estival pour l'occasion. Laeticia Hallyday était habillée d'une petite robe courte et décolletée portée avec une paire d'espadrilles compensées et des boucles d'oreilles coeurs. Elle avait ses longs cheveux blonds lâchés. Jade et Joy étaient quant à elle assorties dans leurs shorts en jean.

Durant cette journée, Laeticia Hallyday est d'abord allée se faire une manucure dans un salon de beauté de Pacific Palisades où se trouve la villa familiale. Pendant ce temps, ses filles Jade et Joy se sont promenées dans le quartier avec leur grand-mère Françoise Thibaut. Puis elles sont toutes allées déjeuner au restaurant thaïlandais Cholada situé dans le quartier de Malibu. Grégory Boudou, le petit frère de Laeticia Hallyday et Pierre Rambaldi, un ami de la famille s'y trouvaient déjà. Laeticia Hallyday et Pierre Rambaldi se sont ensuite rendus ensemble au Malibu Country Mart pour faire du shopping jusqu'en fin d'après-midi. Plus tard, ils sont allés découvrir les illuminations de Noël déjà installées au centre commercial The Grove.

La veille, le samedi 16 novembre 2019, Laeticia hallyday avait vécu une soirée chargée en émotion. Un concert en l'hommage de Johnny Hallyday avait été organisé par l'Union des Français de l'étranger au Sofitel de Beverly Hills. Tandis que la chanteur Amy Keys a repris plusieurs tubes du Taulier, parmi lesquels Diego, libre dans sa tête, Quelque chose de Tennessee ou Toute la musique que j'aime, Laeticia a prononcé un vibrant discours. La voix tremblante devant les spectateurs mais également Jade et Joy, elle a notamment déclaré : "Cet hommage a une place dans mon coeur importante parce que Johnny aimait tellement Los Angeles qu'il aurait été si fier qu'on lui rende hommage dans cette ville qui a fait partie de sa vie et a été sa source d'inspiration quotidienne pendant des années."

Dans quelques jours, c'est à Paris qu'aura lieu un nouvel hommage avec le très attendu spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia prévu le 1er décembre prochain dans la mythique salle parisienne où le rockeur préféré des Français s'est produit tant de fois.