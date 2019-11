Laeticia Hallyday émue sur scène : son bel hommage à Johnny

Samedi 16 novembre 2019, Laeticia Hallyday a assisté à un concert hommage à son regretté mari, le chanteur Johnny Hallyday. Un show organisé par l'Union des Français de l'étranger et donné au Sofitel dans le quartier huppé de Beverly Hills, à Los Angeles. La veuve du rockeur et ses deux filles, Jade et Joy, étaient particulièrement émues.

Laeticia Hallyday, dont le coeur se répare petit à petit depuis qu'elle a retrouvé l'amour auprès de Pascal Balland, a donc rendu hommage à l'homme de sa vie, celui qui a été son mari de 1996 à 2017. Micro à la main, la jolie blonde de 44 ans a déclaré : "Cet hommage a une place dans mon coeur importante parce que Johnny aimait tellement Los Angeles qu'il aurait été si fier qu'on lui rende hommage dans cette ville qui a fait partie de sa vie et a été sa source d'inspiration quotidienne pendant des années."

La voix tremblante, Laeticia Hallyday a souligné la présence dans la salle de ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans), scolarisées à Los Angeles. "Elles sont très émues puisque c'est le premier hommage à leur papa auquel on assiste, avec beaucoup d'amis parmi nous ce soir, qui ont traversé la vie de Johnny. Je vous remercie de toute ma gratitude, ce soir, de vous être déplacés pour écouter cette musique qui restera à jamais dans notre coeur", a-t-elle dit. Les hommages à Johnny se sont multipliés depuis sa mort il y a presque deux ans. Que ce soit à la Madeleine à Paris, à Saint-Tropez, à Toulouse ou lors d'un grand concert à l'Olympia.

Laeticia Hallyday, qui a récemment apaisé les tensions entre elle et les enfants de son défunt mari David Hallyday et Laura Smet, sur le plan judiciaire concernant le décrié héritage, a alors profité du concert avec ses filles. Elle a dévoilé des extraits sur Instagram où l'on peut entendre la chanteuse Amy Keys. Au programme : Diego, libre dans sa tête, Quelque chose de Tennessee ou Toute la musique que j'aime. Dans la salle, on pouvait aussi voir le guitariste Robin Le Mesurier.