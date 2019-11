Laeticia Hallyday : Petite robe très décolletée pour du shopping avec ses filles

Les visites de son amoureux Pascal Balland et de ses amis se sont enchaînées ces dernières semaines pour Laeticia Hallyday. La Française de 44 ans installée depuis de longues années à Los Angeles avec ses filles Jade (15 ans) et Joy (11 ans) a ainsi pu passer une semaine avec son compagnon, mais aussi Hortense d'Estève, l'ex-femme du chanteur Calogero venue avec leurs deux filles Nina et Romy puis un grand ami du clan Hallyday, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie.

Le samedi 9 novembre 2019, c'est en compagnie de ses deux filles mais également de sa maman Françoise Thibaut et son petit frère Grégory Boudou (qui n'apparaît pas sur ces photos) que Laeticia Hallyday a été vue à Los Angeles. Au programme de la journée, une virée shopping. La dernière épouse de Johnny Hallyday était très féminine dans une petite robe courte et décolletée portée avec un perfecto et de hautes bottes noires.

Laeticia Hallyday s'est d'abord rendue dans la boutique de son amie Elyse Walker situé dans le quartier de Pacific Palisades, où Laeticia vit, puis elle est allée dans son autre boutique, Ttowne by Elyse Walker, avant d'aller déjeuner avec ses filles, sa mère et son frère. Elle s'est ensuite rendue dans un magasin d'optique où elle a choisi des lunettes pour Jade pendant que son frère attendait au volant de la Bentley avec sa mère. Toute la famille a finalement repris le chemin de la villa en fin d'après-midi au soleil couchant.

Une nouvelle ère

Après avoir connu de longs mois délicats, marqués par une bataille judiciaire pesante avec Laura Smet et David Hallyday pour l'héritage de Johnny, Laeticia Hallyday est engagée dans la voie de la réconciliation. Pour la première fois, les deux grands enfants du Taulier ont fait un pas significatif vers elle. Ils ont accepté, lors d'une audience qui s'est déroulée le 6 novembre dernier à la cour d'appel de Versailles, de renoncer, "dans un souci d'apaisement", à réclamer les frais de justice dus par Laeticia Hallyday dans la querelle sur l'héritage de leur père. Les frais s'élevaient à 7000 euros. "Nous saluons le retour de la sérénité dans ce dossier qui en avait bien besoin", a déclaré Me Pierre-Jean Douvier, l'avocat de David Hallyday.

Dans ce même souci d'apaisement, Laeticia Hallyday avait renoncé à faire appel de la décision rendue au mois de mai par le tribunal correctionnel de Nanterre et avait choisi de rétablir le dialogue avec Laura et David.

Le fait qu'elle soit représentée par de nouveaux avocats depuis l'été dernier et qu'elle soit à nouveau amoureuse n'y sont pas pour rien. En effet, après plus d'un an et demi de veuvage, Laeticia Hallyday s'est lancée dans une relation avec le restaurateur français Pascal Balland, 47 ans, depuis l'été dernier, faisant le pari d'un amour longue distance. Pascal vit à Paris, où il possède trois établissements florissants. La maman de Jade et Joy retrouvera son compagnon dans quelques jours puisqu'elle est attendue à la fin de ce mois de novembre pour pour peaufiner les derniers détails du grand spectacle Johnny Hallyday, un soir à l'Olympia prévu le 1er décembre prochain.