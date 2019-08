Laeticia Hallyday en maillot : Loin de la polémique, derniers moments à St-Barth

Laeticia Hallyday s'apprête à quitter son paradis, Saint-Barthélémy. Comme tous les étés, elle s'était envolée avec ses filles, Jade (14 ans) et Joy (10 ans) sur l'île française, où elle a pu retrouver de nombreux proches et amis. Après une année marquées par la délicate affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, la mère de famille s'est accordé quelques semaines de répit et de bonheur avec ceux qui comptent vraiment. Plongée, virées en bateau, anniversaires, soirées, sorties au restaurant : Laeticia Hallyday a profité un fond de son séjour sur l'île.

Mais même en plein mois d'août, de viles rumeurs circulent et les débats sont relancés. La semaine dernière, Laeticia Hallyday a dû faire face à une affaire particulièrement douloureuse : celle du futur caveau familial de Johnny, dont elle fait encore péniblement le deuil. Respectant la volonté de son homme, elle a obtenu les autorisations pour construire le caveau, toujours au petit cimetière marin de Saint-Barthélémy.

"La décence voudrait que l'on m'épargne du débat relayé par les médias concernant la mise en place du caveau familial que souhaitait mon mari. J'ai informé David et Laura de cette volonté de Johnny en novembre 2017 à la clinique Bizet. Il n'y a aucune exhumation. Oser l'écrire, le dire publiquement est une honte. Le deuil est une épreuve suffisamment longue et douloureuse pour accepter que celui-ci soit jeté en pâture, instrumentalisé, sans éthique, sans respect, sans aucune compassion. Voilà 18 mois que la mémoire de mon homme est bafouée, son histoire réécrite chaque jour. Cela suffit", avait-elle dû rappeler, le 27 août 2019.

Ayant rétabli "sa vérité", Laeticia Hallyday peut profiter calmement de ses derniers jours à St-Barth. Avec son amie Liliane Jossua, responsable de la firme de prêt-à-porter Montaigne Market, elles ont profité d'une agréable sortie en mer. Toutes deux vêtues de maillots de bain une-pièce, elles posent depuis l'arrière du navire, l'eau azur et les collines sauvages en toile de fond. "Ce genre de journées. Je t'aime fort", a indiqué Laeticia Hallyday.