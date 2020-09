Laeticia Hallyday super lookée, Alessandra Sublet la trouve "canon"

Laeticia Hallyday est accro aux pantalons pattes d'eph, mais c'est sans cette pièce incontournable de sa garde-robe que la veuve de Johnny Hallyday s'est dévoilée sur sa page Instagram le dimanche 27 septembre 2020.

La maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) s'est plongée dans une atmosphère automnale et a traduit son état du moment par un look parfaitement réussi que son amie styliste Molly Rabuchin lui a tout spécialement concocté.

Assise sur les marches de sa villa de Pacific Palisades, située dans la banlieue cossue de Los Angeles, Laeticia Hallyday pose dans un jean près du corps troué au genou associé à une blouse soyeuse. Cette blouse est l'une des créations Victoria Beckham. Le look de Laeticia est complété avec une paire de bottes marron à hauts talons alliant cuir et daim. Ces sublimes bottes pour un look d'automne réussi sont signées Chloé. Grande adepte des chapeaux en toute saison, Laeticia Hallyday en porte un beige, parfaitement dans le ton de son look.

Après la publication de ce look très stylé sans en faire trop, la compagne de Pascal Balland a reçu de très nombreux commentaires positifs, dont un d'une amie très proche, Alessandra Sublet. "Canon !!", a réagi l'animatrice de TF1.