Laetitia (L'amour est dans le pré) : "Je vis la crise du Covid-19 de près"

En 2018, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Laetitia, prétendante de Raoul dans L'amour est dans le pré. La belle Réunionnaise, qui a depuis retrouvé l'amour, vit de près la crise sanitaire du Covid-19 puisqu'elle travaille pour un établissement hospitalier. Contactée par Purepeople.com, elle a accepté de nous parler de son quotidien, que ce soit au travail ou confinée chez elle avec son chéri. Elle a aussi prodigué quelques conseils pour rester positif.

Comment vivez-vous cette période particulière ?

Je suis chargée de communication pour un établissement hospitalier. Je ne subis pas le confinement à temps plein. Je partage mon temps entre le télé-travail, ma mission sur le site et le week-end en confinement.

Dans quel état d'esprit êtez-vous ?



Je vis la crise du Covid de près par rapport à mon travail (mise en oeuvre des protocoles COVID...) et j'ai cette sensation bizarre de me dire que c'est comme inévitable de l'avoir. Je fais donc très attention et j'applique les gestes barrières.

Quand vous ne travaillez pas, comment occupez-vous vos journées ?

Lorsque je suis en confinement en week-end chez moi, je mets en place des rituels. Cela permet d'avoir des repères et de ne pas laisser place à l'ennui. Je commence par une séance de yoga, puis je prends mon petit déjeuner. Ensuite, en général, c'est session nettoyage maison ou instant beauté pour prendre soin de moi. Je prépare le déjeuner et je fais une pause café avec mon chéri en partageant une série TV, un film ou le replay de Top Chef !

En fin de journée, je fais ma session de sport, je joue avec mes chiennes dans le jardin ou pause mandala et je prépare le dîner. Un peu de lecture avant d'aller dormir et la journée est remplie !

Des astuces pour se ressourcer ?

Au maximum, j'essaie de trouver des activités calmes, relaxantes ou liées à mon bien-être. Cela permet de ne pas sombrer, de ne pas déprimer. Je m'avoue quand même chanceuse d'être dans une maison avec jardin et sous le soleil de la Réunion. Il faut l'admettre.

Des astuces ou activités pour ne pas se laisser aller ?

Je pense qu'il faut profiter de ce confinement pour se recentrer sur soi, cette situation épidémique devrait nous faire prendre conscience de plein de choses liées à notre environnement, à notre mode de consommation, à nos activités... Il serait bon d'en profiter pour faire des activités que nous n'avons jamais le temps de faire, de réaliser des choses qu'on a toujours repoussées... et pourquoi pas se lancer sur des choses nouvelles - la découverte fait vite passer le temps. Je recommande donc le yoga, le sport à la maison, des séances de respiration profonde...

On sait que vous faites attention à ce que vous mangez, quel est votre plat fétiche pendant le confinement ?

Je continue à cuisiner mes légumes. C'est plus difficile d'en trouver car il n'y a plus de marché forain dans ma ville, mais je suis contente car on a repris le système des circuits courts, ce qui fait travailler nos agriculteurs. On ne mange pas à profusion mais on revient à l'essentiel. J'avoue que mon chéri se fait plaisir sur le barbecue et on cuisine plus de desserts que d'habitude : on tente des desserts sans lactose, sans gluten...

En Chine, les divorces ont explosé à cause du confinement : peur des impacts sur votre couple ?

Moi, j'ai ma trêve avec le boulot ! (rires) Blague à part, cela se passe bien. C'est très dur pour lui qui est confiné 24/24h. Du coup, on profite ensemble de bons moments les week-ends.

Quel est votre objet indispensable pour le confinement ?

Mon livre de mandala.

Qu'est ce qui vos manque le plus ?

Je m'inquiète beaucoup pour ma famille. J'envoie souvent des petits messages à ma maman.

Première chose que vous allez faire en sortant ?

Aller à la plage et dîner au restaurant en bord de mer. Mais aussi faire de la randonnée à la montagne. J'ai très envie de me retrouver en pleine nature.

