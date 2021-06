Laetitia Milot a passé un casting pour un film érotique : son étonnante anecdote...

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Laetitia Milot a eu du mal à percer dans le milieu télévisuel. En effet, la comédienne de 40 ans n'a pas toujours tapé dans l'oeil des professionnels du milieu, lesquels lui reprochaient un "manque de prestance et de charisme" comme elle l'a confié dans le podcast La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer, de Pauline Grisoni sorti le 28 mai 2021.

Mais Laetitia Milot n'a jamais baissé les bras, multipliant les castings. Et à force de tenter sa chance à chaque occasion qui se présentait à elle, elle a fini par se mélanger les pinceaux. En effet, la maman de Lyana (3 ans) s'est un jour retrouvée au casting... d'un film érotique ! "C'était dans un studio photo et on me dit : 'il faudrait que tu te mettes au plan de travail mais il faudrait que tu enlèves le haut'. Alors là je ne comprends pas trop. J'avais 19 ans. Je leur demande pourquoi. On me regarde et on me dit 'mais tu sais où tu es ?' Je n'étais pas plus renseignée et je leur dis : 'Je suis désolée, je me suis trompée de casting !' Et je suis partie", s'est-elle souvenue.

À cette époque, Laetitia Milot commençait à désespérer de décrocher un jour un rôle, remettant même sa carrière en question. Et puis, la chance a fini par tourner lorsqu'une directrice de casting, avec qui elle avait déjà travaillé, l'a appelée pour lui proposer d'intégrer l'aventure Plus belle la vie. Pendant plusieurs années, l'actrice a donc campé le rôle de Mélanie et n'a jamais plus quitté le coeur des Français, même lorsqu'elle choisi d'arrêter la série quotidienne en 2018 pour se consacrer à d'autres projets.

Récemment, elle a toutefois émis le souhait de faire un come-back, mais sans réponse positive de la part des équipes de Plus belle la vie. "J'ai revendiqué mon envie de retour depuis trois ans, pour le public qui le réclame. Mais la production ne souhaite malheureusement pas que Mélanie revienne", a-t-elle regretté lors d'une interview pour Télé Star.