Laetitia Milot : Comment son défunt ex Yannis l'a boostée pour son nouveau projet

Ce lundi 7 juin 2021 est un grand jour pour Laetitia Milot. TF1 diffuse Liés pour la vie, adaptation de son roman sorti en novembre 2017. A cette occasion, l'actrice de 40 ans s'est confiée à nos confrères de Télé Poche sur ce nouveau projet.

Liés pour la vie raconte l'histoire de Lucie, une championne d'équitation dont la vie bascule après avoir été renversée par un chauffeur qui a ensuite pris la fuite. Mais, rongé par la culpabilité, ce dernier va de nouveau apparaître dans sa vie. Avec ce projet, la maman de Lyana (3 ans) évoque le sujet du handicap qui lui tient particulièrement à coeur.

C'est en regardant les Jeux Paralympiques à la télévision que Laetitia Milot a eu l'idée de son roman. Et si le thème du handicap l'émeut particulièrement, c'est notamment parce qu'elle a été touchée personnellement. "Mon parrain et ma marraine que j'aimais énormément étaient non valides. Cela a été également le cas de Yannis dans les derniers temps. Cette force, ce courage, cette résilience face à la maladie, je les ai puisés en lui. Ces trois personnes m'ont vraiment inspirée", a-t-elle expliqué à nos confrères. La belle brune a également été aidée par la championne paralympique Céline Gerny pendant l'écriture du livre ainsi que par Bernard Sachsé, un cascadeur devenu paraplégique qui lui a appris à monter sur un cheval.

Pour rappel, Yannis était le premier amour de la vie de Laetitia Milot. Ensemble, ils sont montés à Paris pour qu'elle réussisse à percer dans le monde de la comédie. Mais leur quotidien a été bouleversé après qu'on a diagnostiqué un cancer à son cher et tendre. "Le menton de Yannis devient rouge et gonfle. On apprend alors que c'est une tumeur", confiait-elle dans La Parenthèse inattendue en 2014. A l'époque, l'ancienne star de Plus belle la vie n'avait que 20 ans et a finalement mis ses rêves entre parenthèses pour accompagner l'homme qu'elle aimait dans le sud de la France, afin qu'il soit auprès de ses proches. Ont alors commencé des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. Le jeune homme a également dû être opéré.

Malheureusement, l'état de santé de Yannis se dégradait et il a fini par perdre la vie en 2001. Mais avant cela, il a tenu à pousser Laetitia Milot dans les bras de Badri, son actuel époux.

L'intégralité de l'interview de Laetitia Milot est à retrouver dans le magazine Télé Poche du 31 mai 2021.