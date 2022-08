Laetitia Milot, "déesse de beauté" : elle se dévoile en bikini, les internautes conquis !

Les fans de Laetitia Milot adorent avoir des nouvelles de leur actrice préférée. C'est sur son compte Instagram qu'ils peuvent en obtenir grâce aux nombreux posts de l'interprète du personnage de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie, dont les tournages seront bientôt arrêtés. D'ailleurs, après l'annonce officielle de cet événement télé tonitruant, Laetitia Milot avait révélé faire une pause dans sa carrière.

Celle que l'on a pu voir dans les téléfilms à succès sur TF1, dans Coup de foudre à Bora Bora ou encore La femme aux cheveux rouges, préfère pour le moment se consacrer pleinement à sa fille Lyana, 4 ans : "J'ai beaucoup tourné jusqu'à ses 3 ans. Elle est à un âge où elle évolue en permanence. Je me dis que la vie est précieuse, et si je peux m'octroyer quelques mois... Ce qui ne m'empêche pas d'avoir des projets. Mais rien n'est encore acté."

En attendant la reprise et les potentiels projets à valider à la rentrée, Laetitia Milot profite d'un peu de vacances au soleil. Ce n'est pas à Marseille, sa ville de coeur, mais dans le Var que l'actrice a choisi de poser ses valises avec sa petite famille. Au programme, plage, farniente et shooting photos pour le plus grand bonheur des admirateurs de la jolie brune. Ce mardi 2 août, Laetitia Milot a dévoilé les dessous de l'un d'entre eux sur son compte Instagram.