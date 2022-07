Laëtitia Milot dévoile une vidéo craquante de sa fille Lyana, ses fans tombent sous le charme

Une famille unie

Et ce n'est pas la première fois que la native de Limoges partage des petits moments de complicité avec sa fille sur ses réseaux sociaux. Le 1er mai, le jour du travail, elle publiait une vidéo beaucoup trop craquante de Lyana en train de lui apporter un bouquet de muguets, tradition oblige. "Un très bon 1er mai à vous tous" avait-elle écrit en légende. Quelques semaines plus tôt, c'est autour d'une activité ludique à base que la mère et sa fille s'amusaient ensemble.

Laëtitia Milot, qui avait traversé une période très difficile avec le décès de son ex-compagnon Yannis, est également attentionnée envers son nouvel amoureux Badri. Récemment, elle célébrait son anniversaire de mariage sur Instagram. "Aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage, déjà 15 ans et plus de 20 ans de vie commune, que les années passent vite. Profitez de chaque instant...", avait-elle commenté en dévoilant un joli cliché d'elle et son amoureux. En juin, elle lui souhaitait une joyeuse fête des pères en postant une fois de plus une photo très mignonne de son couple. Une famille visiblement très heureuse, qui adoptait l'année dernière un petit chat.