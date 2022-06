Laetitia Milot toujours très marquée par la Covid : elle évoque les conséquences et lance un appel à l'aide

La fin de l'année 2021 n'aura assurément pas été des plus simples pour Laetitia Milot. En plus d'avoir été touchée par la Covid, elle a expliqué avoir été "marquée par des maladies un peu grave qui se sont déclarées au sein de (sa) famille et les décès".

Malgré ces épreuves de la vie, Laetitia Milot parvient à s'épanouir au quotidien. Son bonheur, elle le doit notamment à sa fille Lyana (3 ans) qu'elle a accueilli avec son mari Badri après des années à lutter contre l'endométriose. Toujours atteinte de ce fléau, elle sait qu'elle ne pourra malheureusement plus donner la vie. "Même si, avec mon mari, nous aurions aimé donner un petit frère ou une petite soeur à Lyana, nous nous concentrons aujourd'hui sur son éducation. Nous avons une magnifique petite fille, nous sommes les plus heureux du monde. Même si je sais que je ne pourrai plus porter la vie, je ne vis pas ça comme un deuil", relativisait-elle dans les pages de Magicmaman en septembre 2021.