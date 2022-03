Laetitia Milot : Sa fille Lyana, 3 ans et demi, est déjà si grande !

Il est grand temps de se déguiser et de manger des crêpes et des bugnes par milliers ! Le mardi 1er mars 2022 signe le grand retour des célébrations de Mardi gras pour petits et grands. Et Laetitia Milot en a profité pour partager un joli moment de complicité avec sa fille, 3 ans et demi... et déjà si grande ! "Bon Mardi gras à vous tous, écrit-elle sur son compte Instagram officiel. Aujourd'hui Lyana est allée à l'école déguisée en coccinelle. Et vous ? Quel a été votre déguisement préféré durant votre enfance ?"

Pour souhaiter une belle journée à tout le monde, Laetitia Milot a publié une photographie sur laquelle elle maquille sa petite Lyana. Bien sûr, l'enfant apparaît, comme d'habitude de dos. Mais cette vision angélique est suffisante pour voir comme elle pousse. La comédienne, découverte par une majorité dans la série Plus belle la vie, a remporté une première bataille contre l'endométriose en 2017, en tombant enceinte de son mari Badri. Malheureusement, elle ne connaîtra jamais le bonheur d'une seconde grossesse.