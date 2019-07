Laetitia Milot endeuillée : son tendre message pour son compagnon Satin

C'est un coup dur qu'est en train de vivre Laetitia Milot. Si tout va bien côté professionnel, la comédienne de 39 ans que l'on retrouvera prochainement dans la toute nouvelle série Olivia (un spin off de La Vengeance aux yeux clairs) vient d'affronter une perte douloureuse...

En effet, comme elle l'a elle-même indiqué sur son compte Instagram ce 25 juillet 2019, la maman de Lyana (1 an, fruit de ses amours avec son mari Badri) vient de perdre un important compagnon de route, son joli félin nommé Satin. C'est via la publication d'une photo de l'animal disparu que la starlette révélée par Plus belle la vie (France 3) a fait savoir combien elle était attristée par cette perte. "On t'a trouvé à l'âge de trois semaines et tu as partagé notre vie pendant 17 ans. Tu nous manques et on t'aime. Notre Satin chéri a rejoint le paradis des chats. Repose en paix mon Satinou adoré", a-t-elle commenté.

Naturellement, les témoignages d'affection se sont rapidement accumulés pour soutenir Laetitia dans son chagrin.

Samedi dernier, Laetitia Milot prenait déjà la parole pour évoquer un sujet très douloureux, celui de son combat contre l'endométriose. C'est dans 50 Min Inside sur TF1 qu'elle statuait les larmes aux yeux à propos de cette maladie gynécologique provoquant d'intenses douleurs : "Le combat continue pour moi et pour toutes les autres, la maladie reprend le dessus. Une grossesse ne guérit pas. On ne guérit pas de l'endométriose." Et d'indiquer sur l'une des principales raisons à ses prises de paroles sur le sujet : son soutien aux autres femmes qui souffrent comme elle. "Certaines ne peuvent pas bouger de chez elles à cause de cette maladie de merde !", assénait-elle finalement.