Laetitia Milot entièrement nue : photo sensuelle pour une noble cause !

Laetitia Milot a un emploi du temps bien chargé entre ses différents tournages. Mais sur les réseaux sociaux, elle tient à partager quelques instants de vie. Ainsi, elle publie des photos de vacances en famille avec son époux Badri et leur adorable petite fille Lyana (4 ans), des souvenirs avec certains anciens collègues de Plus belle la vie (France 3) comme Laurent Kérusoré ou encore des clichés forts pour faire passer un message important. Comme c'est le cas jeudi 20 octobre 2022, sur Instagram.

Sur fond rose, la comédienne de 42 ans prend la pose. Pas de jolie robe à fleurs ni même de bikini à la plage mais... rien. Laetitia Milot s'affiche en effet en tenue d'Eve, c'est-à-dire entièrement nue. Son sexe et sa poitrine sont cachés de par sa position – elle a les jambes et bras croisées. Sa jolie chevelure châtain ondulée lâchée et tombant sur ses épaules, la belle fixe l'objectif. À sa gauche, le ruban d'Octobre rose, symbole d'une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche, entre le 1er et le 31 octobre.