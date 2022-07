Laetitia Milot et la mort tragique de Yannis : De quoi est décédé son premier amour ?

Aujourd'hui, Laetitia Milot est une femme comblée. A 42 ans, elle file le parfait amour avec son époux Badri, à qui elle a dit "oui" en 2007. Et ensemble, le couple a une petite fille, l'adorable Lyana (4 ans). Un bonheur que la comédienne savoure sans modération. Surtout qu'elle a vécu le pire il y a de cela quelques années... En effet, l'interprète de Mélanie Rinato dans Plus belle la vie (France 3), désormais à l'affiche de la série Réunions sur France 2 a été confrontée à la mort de son ex-compagnon Yannis. Mais que s'est-il passé ?

C'était en 2001 et Yannis n'avait que 22 ans lorsqu'il a été emporté par la maladie. Car avant de rendre son dernier souffle, le jeune homme souffrait d'un cancer du menton. Il s'est battu huit mois durant contre ce mal qui le rongeait, avant de finalement s'en aller. Un événement qui a sans aucun doute bouleversé Laetitia Milot. "On lui a découvert une tumeur au menton. Pour affronter cette horreur, nous avons quitté Paris pour Marseille, où vivait sa famille, s'est souvenue alors l'actrice dans les colonnes de Paris Match. Pendant huit mois, il s'est battu comme un fou, avec beaucoup de courage malgré sa souffrance. 'Dans six mois, on remonte à Paris', disait-il en souriant, persuadé de vaincre la maladie."

Finalement, l'optimisme de Yannis n'a pas suffi. Le jeune homme est décédé des suites de cette maladie grave, laissant derrière lui ses proches dévastés, à commencer par Laetitia Milot qui a perdu son premier amour si jeune. "J'ai passé les douze dernières heures à écouter son coeur. Après son départ, je me suis écroulée. J'avais tout perdu, j'avais des idées noires", a-t-elle lancé. Mais Yannis n'est pas parti sans rien lui laisser. En effet, c'est grâce à lui qu'elle a rencontré Badri, son mari. "Il s'est lié d'amitié avec l'homme que j'aimais. Ils partageaient la passion du dessin et des jeux vidéo", avait-elle expliqué. L'un consolait l'autre et au fil du temps, l'amitié s'est transformée en amour. Une bien belle histoire qui finit en bonheur absolu pour le couple...