Laetitia Milot : Sa fille Lyana à la très longue chevelure blonde a bien grandi, irrésistibles photos

Depuis qu'elle a définitivement quitté la série Plus belle la vie en 2018, Laetitia Milot se consacre pleinement à l'écriture et à sa petite famille. Maman d'une jolie Lyana depuis maintenant bientôt 5 ans, l'actrice vit sur son petit nuage et s'épanouit pleinement aux côtés de son mari Badri et de sa progéniture. Très active sur Instagram, elle poste régulièrement des photos d'elle et de sa famille, bien qu'elle fasse toujours très attention à ne pas dévoiler le minois de sa fille.

Samedi 25 février 2023, la comédienne, autrice de plusieurs romans également, s'est emparée de son téléphone pour y poster plusieurs photos sur son compte Instagram. Actuellement en vacances dans le Sud de la France, à Antibes plus précisément, la petite famille profite de ces instants de repos et de liberté avant de retrouver le quotidien rythmé par le travail. "On profite du dernier week-end des vacances scolaires à Antibes, on adore cet endroit", a-t-elle légendé toute une petite série de photos représentant des moments précieux de son séjour. Sur les différents clichés, on peut apercevoir Laetitia Milot aux côtés de sa fille Lyana, mais aussi son époux Badri, jouant dans un trampoline avec la petite ou marchant sur un ponton main dans la main avec la fillette. Une très courte vidéo montre aussi la jolie Lyana de dos, marchant sur la plage, aux côtés de légères vagues.