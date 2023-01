Laëtitia Provenchère (Familles nombreuses) s'affiche en couple : nouveau chéri 2 ans après la mort de son mari

Visiblement folle amoureuse, Laëtitia Provenchère a tenu à prendre les devants pour défendre son nouveau compagnon. "Le coeur d'une maman ne se divise pas, il se multiplie, et bien là c'est pareil. Mon amour pour Guillaume ne change pas et ne changera jamais, j'ai juste fait une place en plus pour un homme qui accepte chaque jour de m'aimer. Je vous assure que sa position est loin d'être simple, et pourtant il a su se faire accepter par tout le monde", a-t-elle expliqué avec tendresse.

Il semblerait que tout le monde ai donc parfaitement accepté ce nouveau venu, pour le plus grand bonheur de la mère de famille. "Avec les mois qui passent j'accepte l'idée d'aimer et d'être aimée à nouveau car le bonheur n'a de prix qu'à la condition d'être partagé", a-t-elle conclu. On leur souhaite tout le bonheur du monde !