Lambert Wilson "déraciné" après la mort de ses parents, confidences sans fard sur sa dépression

Lambert Wilson est aujourd'hui un des acteurs les plus accomplis que compte la vaste scène du cinéma français. S'il est à l'affiche du film Les Choses simples d'Éric Besnard, disponible dans les salles obscures depuis mercredi 22 février, il a déjà campé de nombreux rôles marquants, que ce soit dans des superproductions américaines (son inoubliable rôle du Mérovingien dans Matrix, Catwoman...) ou françaises (Hiver 54, l'abbé Pierre, Des hommes et des dieux, L'Odyssée, De Gaulle...). Ce CV tant hétéroclite que bien fourni qui est également appuyé par de nombreuses performances au théâtre.

Pour promouvoir au mieux Les Choses simples, Lambert Wilson a accordé de nombreuses interviews, parmi lesquelles un entretien à nos confrères du magazine Paris Match, qui ont pu se rendre dans sa demeure, un splendide moulin en Bourgogne où réside désormais le célèbre acteur. Un véritable refuge pour le comédien, loin de Paris et de son effervescence perpétuelle, qui a décidé de vivre ici à la suite d'un important traumatisme.

Mes parents étaient pour moi des montagnes

Car si sa carrière est réussie à tout point de vue, sa vie personnelle a été particulièrement mouvementée. En effet, Lambert Wilson, qui a renoncé à l'amour au fil des ans et ne souhaite pas avoir d'enfants, a également eu le malheur de connaître la perte d'êtres qui comptent parmi les plus proches qu'il soit à seulement un an d'intervalle : ses parents. Ceux-ci sont décédés, et cela a plongé l'acteur dans une immense peine tant il nourrissait un rapport privilégié avec eux, tous les deux étant aussi comédiens (Lambert Wilson et son père ont d'ailleurs joué ensemble dans la magnifique pièce de théâtre nommée Bérénice, avec également Carole Bouquet). "Mes parents sont morts. On a vendu la maison familiale, et je n'ai plus eu de contact avec mes proches", explique-t-il à Paris Match. Ce drame a notamment engendré une brouille qui a atteint le point de non-retour avec son frère.

Il faut dire que les rapports de Lambert Wilson avec son père étaient assez particuliers, puisque ce dernier ne l'a jamais complimenter sur son travail, y compris lorsqu'ils collaboraient ensemble. "Cette position du père admiratif, même s'il avait de l'admiration, était un rôle qu'il ne pouvait pas jouer. Il y avait une énorme pudeur", avait déjà expliqué Lambert Wilson il y a quelques années dans l'émission La parenthèse inattendue. Récemment, il a admis "ne plus avoir de colère envers son père".

Cependant, le manque a tout de même été énorme. "J'ai vraiment eu l'impression d'être déraciné, que tout ce qu'on avait vécu pendant quarante ans, vers Rambouillet, tout ce qu'on avait planté, avait été réduit à néant en quelques semaines. Mes parents étaient pour moi des montagnes et elles avaient disparu", formule très poétiquement l'acteur, qui a sombré dans une terrible dépression au cours des mois qui ont suivi, apprend-t-on dans ce portrait. Depuis, l'acteur est parvenu à sortir la tête de l'eau. Grâce à ce fameux moulin donc, mais aussi ses amis. "Ils sont mes garde-fous, ma famille sélective", conclut l'acteur, qui semble aller beaucoup mieux aujourd'hui et a réussi à laisser cette période sombre derrière lui.