Lara Fabian : De l'argent jeté par les fenêtres, ce craquage qu'elle a "regretté"

Tout, Je t'aime, Tu es mon autre, Humana... Lara Fabian a produit des tubes à la pelle, de quoi bâtir une solide réputation, un public fidèle et de conséquents revenus. Bien que consciente de la valeur des choses, il lui est arrivé comme tout le monde de craquer et de dépenser un peu trop d'argent dans un achat pas forcément nécessaire. C'est ce qu'elle avait confié avec franchise, il y a quelques années, en interview.

Interrogée en 2017 par le journal suisse Le Matin, Lara Fabian avait ainsi été questionnée sur la notion de remord et avait admis en avoir eu un important dans sa vie avant de faire quelques confidences... "Oui bien sûr, mais il est plutôt profond, il n'est pas forcément partageable. Il ne regarde vraiment personne et cela fait partie de l'évolution de l'être humain... Il y en a un autre qui était un achat impulsif. Mais qu'est-ce que je l'ai regretté ! J'étais blonde ce jour-là. C'était un sac à main, rien de très important, qui pour moi représentait un certain budget. Et il fallait que j'aie ce truc... Au final, je ne l'ai même pas gardé", déclarait-elle. De l'argent jeté par les fenêtres, mais une leçon de vie qui lui a sans doute été très utile par la suite. D'ailleurs, on imagine qu'elle apprend à sa fille Lou (12 ans) à garder la tête sur les épaules et qu'elle ne l'éduque pas avec une cuillère en argent dans bouche.

Lara Fabian, qui a aussi parfois connu quelques difficultés financières, comme elle le confiait dans le récent documentaire qui lui était consacré au Québec, avait aussi relaté lors de cette interview comment elle avait dépensé son premier salaire : "J'avais 14 ans et je voulais m'acheter un chandail. Mon papa m'a dit : 'Tu sais quoi ? On va aller le gagner.' Il a pris sa guitare et nous sommes allés faire du chapeau dans les rues et les restaurants de Bruxelles... Il voulait m'enseigner la valeur de l'argent. Le moment le plus incroyable a été à la galerie de la Reine. Il y avait un autre gamin qui faisait la même chose. On s'est mis à chanter avec lui. Une fois que papa a vu qu'il y avait la somme exacte, on a arrêté et on est parti", avait-elle raconté.

A noter que Lara Fabian (51 ans) a commencé à tourner Star Académie au Québec, programme pour lequel elle a accepté de devenir directrice.