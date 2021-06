Lara Fabian "extrêmement triste" : la chanteuse fait une annonce inquiétante sur sa santé...

Quelques heures à peine après avoir pris grand plaisir à fêter son anniversaire de mariage sur Instagram, avec des photos inédites d'elle en compagnie de son mari Gabriel, la chanteuse Lara Fabian change radicalement de ton. Ce 29 juin, elle a tenu à révéler à ses fans qu'elle est sous surveillance médicale.

"C'est avec peine que je dois vous annoncer que je ne pourrai participer à cette fête magnifique qui célèbre notre Canada, le 1er juillet prochain en compagnie de tous ces merveilleux artistes de notre industrie. Depuis plusieurs jours, j'ai constaté une irrégularité vocale... Même si je connais parfaitement mon instrument, j'ai dû pourtant me résoudre à le confier à une spécialiste ORL... Son diagnostic m'annonce ce jour un problème aux cordes vocales qui nécessite d'observer un silence strict de deux semaines minimums", écrit Lara Fabian. Le choc pour la star et ses nombreux fans.

La chanteuse âgée de 51 ans, qui partage donc comme sa "rivale" Céline Dion une obligation de silence pour éviter le pire, ajoute : "Tout cela m'oblige à être responsable et à la plus grande vigilance afin de préserver mon instrument. Je suis extrêmement triste de ne pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette célébration, d'autant plus importante, après tout ce que nous avons traversé cette dernière année... Je m'en faisais sincèrement une telle joie (...) De coeurs à coeurs, à bientôt quelque part. Je vous aime. Lara."

L'interprète des tubes Tout, Je t'aime, Tu es mon autre ou encore Humana joue donc la carte de la sécurité concernant sa santé. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Lara Fabian, qui s'est de nouveau installée au Canada depuis quelques années maintenant avec son mari et sa fille Lou, est victime de problèmes physiques.

Après une malheureuse erreur technique en tournée, elle avait notamment perdu une partie de l'audition avant de la retrouver très lentement suite à un traitement lourd. Entre la surdité et la perte de voix, n'importe quelle chanteuse ferait comme elle pour s'assurer une chance de continuer sa carrière dans de bonnes conditions. Nul doute que ses fans patienteront le temps qu'il faut avant de pouvoir de nouveau l'entendre pousser la note sur Adagio ou J'y crois encore.

Tom Spencer