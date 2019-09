Lara Fabian : Sa fille Lou gênée par ses "bouffonneries"

L'an prochain The Voice accueillera un tout nouveau jury composé de Marc Lavoine, Amel Bent, Pascal Obispo et Lara Fabian. Cette dernière, qui connaît bien le programme pour avoir été coach pendant deux ans dans la version québécoise, a accepté à la condition de lui passer le temps pour sa tournée et sa vie de famille. La diva veut passer du temps avec sa fille Lou.

C'est Matthieu Grelier, producteur de l'émission en France, qui est allé chercher Lara Fabian. "Je lui ai tout d'abord dit que je n'aurais pas le temps, puis nous avons regardé les plannings ensemble. Il a tout fait pour m'accommoder et que je puisse tenir mes engagements. Sans empiéter pour autant sur les moments que je réserve à ma famille. Il était hors de question que je déménage du Québec, où j'ai ma vie, ma maison, mon mari, Gabriel, et où ma fille Lou est scolarisée", a-t-elle confié.

Le 16 septembre, Lara Fabian lancera sa nouvelle tournée mondiale 50 World Tour, à New York. Une tournée qui marquera son passage dans la cinquantaine - son anniversaire est le 9 janvier - suite à la sortie de son album Papillon. Un disque qui a connu de son propre aveu "un succès plus confidentiel" mais qui dans la continuité de la "belle histoire qui continue" avec ses fans.

A l'occasion de sa participation à The Voice, Lara Fabian pourra d'ores et déjà compter sur un soutien de taille : sa fille Lou. Celle-ci la regardait déjà au Québec. "Je suis avant tout sa maman et j'aime beaucoup le regard très détaché que ma fille de douze ans pose sur moi. Elle me trouve très drôle même si, comme tous les enfants de son âge, ça la gêne un peu de voir sa mère se prêter à des bouffonneries... Je pense qu'elle viendra me rejoindre en France pendant la période des fêtes pour quelques concerts, mais il n'est pas question de perturber sa scolarité", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet

L'interview intégrale de Lara Fabian est à retrouver dans Gala, dans les kiosques le 12 septembre 2019.