Lara Fabian : Son grand regret avant la mort de Daniel Lévi

Lara Fabian était l'invitée de 50 Minutes Inside ce samedi 22 octobre sur TF1. Face à Nikos Aliagas, la chanteuse de 52 ans est revenue sur les moments forts de sa carrière et de sa vie. Notamment sa relation avec un autre grand nom de la chanson française, Daniel Lévi, mort le 6 août dernier à l'âge de 60 ans des suites d'un cancer du côlon. Il aurait eu 61 ans le 26 août 2022.

Sur la tablette de Nikos Aliagas, la maman de Lou, 14 ans, a revu un extrait d'une prestation de Daniel Lévi datant de 2010. Sous les yeux émerveillés de Lara Fabian, l'interprète de L'Envie d'aimer reprenait le titre culte de Serge Lama, Je suis malade. "C'est un moment rare pour moi. J'étais subjuguée par cette performance", a ainsi témoigné la chanteuse. À la question de savoir si elle était entrée en contact avec le chanteur avant sa disparition, la chanteuse a répondu : "Non, je n'avais pas eu cette chance, regrette-elle. On s'était croisés avant que tout ne se ferme à cause de la crise internationale [pandémie de Covid-19] mais non, je ne l'avais pas eu avant." Un hommage sera d'ailleurs rendu à Daniel Lévi au Théâtre de Mogador de Paris le 7 novembre prochain.

Lara Fabian de plus en plus proche de Florent Pagny

Lara Fabian a profité de cet échange pour évoquer un autre artiste malade, Florent Pagny, qui souffre d'un cancer du poumon. "Quand j'ai su qu'un autre de mes collaborateurs était malade dernièrement, je n'ai pas cessé de lui écrire depuis. Et toutes les semaines j'envoie un petit mot à ce grand monsieur. Je lui écris tout le temps", a-t-elle confié. La chanteuse a également avoué qu'elle avait du mal à exprimer ses sentiments vis-à-vis de la situation à laquelle se trouvent les artistes : "Je trouve que, parfois, la pudeur de nos métiers et le fait qu'on ne se soit croisés que dans des endroits où il y a un enjeu, un public, un masque à porter fait qu'on n'ose pas dire avec toute la simplicité du monde, l'amour qu'on porte à quelqu'un. Surtout quand il est en difficulté."