Larry King est mort : le célèbre journaliste américain a succombé à la Covid-19

Larry King était hospitalisé à Cedars-Sinai après avoir contracté la Covid-19. Le journaliste souffrait également de diabète de type 2 et a connu de nombreux problèmes médicaux, notamment plusieurs crises cardiaques, un cancer du poumon et une angine de poitrine, maladie causée par une diminution du flux sanguin vers le coeur.

Il était une des figures les plus marquantes de l'histoire de la télévision américaine. Larry King a présenté pendant 25 ans l'émission Larry King Live sur CNN et a interviewé tous les présidents américains depuis 1974, ainsi que des dirigeants tels que le Palestinien Yasser Arafat ou le Russe Vladimir Poutine.

Larry King avait quitté CNN en 2010. Il a ensuite continué ses célèbres interviews, diffusées sur son site, et lancé en 2012 l'émission Larry King Now sur Ora TV, une chaîne sur internet à la demande, qu'il a cofondée. Larry King animait également l'émission Politicking with Larry King.

Son décès survient après une année 2020 difficile. Le présentateur a perdu deux de ses enfants, Andy (65 ans) et Chaia (51 ans), morts à quelques jours d'intervalle. Son ex-épouse, Shawn King, avait également demandé le versement d'une pension mensuelle de 33 100 dollars, soit un peu plus de 28 000 euros par mois.

Shawn King avait demandé le divorce en août 2019, vingt-deux ans après leur mariage.