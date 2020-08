Larry King : "Le coeur brisé", il crie sa douleur après la mort de ses enfants

Effondré, Larry King a réagi pour la première fois à la perte de ses deux enfants Andy (65 ans) et Chaia (51 ans), morts à quelques jours d'intervalle. Dans un post Facebook, l'animateur légendaire du Larry King Live a écrit : "C'est avec tristesse et le coeur brisé d'un père que je confirme la perte récente de deux de mes enfants, Andy King et Chaia King. Tous deux étaient des âmes bonnes et gentilles et ils nous manqueront beaucoup." Déboussolé, il révèle ensuite la cause de la mort de ses deux enfants : "Andy est décédé subitement d'une crise cardiaque le 28 juillet, et Chaia est décédée le 20 août, peu de temps après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon".

Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant

Totalement désemparé, l'animateur confie ensuite sa douleur suite à cette perte inimaginable pour un père. "Les perdre semble tellement hors de propos. Aucun parent ne devrait avoir à enterrer un enfant. Ma famille et moi vous remercions pour votre effusion de bons sentiments et de vos bons voeux. En ce moment, nous avons besoin d'un peu de temps et d'intimité pour guérir. Je vous remercie de respecter cela." écrit-il avec tristesse.