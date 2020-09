Larry King : Son ex-femme lui demande une grosse pension mensuelle

La vie amoureuse des stars fascine leurs fans. Ceux de Larry King ont été surpris d'apprendre qu'il divorçait de sa septième épouse. Shawn King lui réclame désormais le versement d'une pension alimentaire plutôt élevée...

33 100 dollars, soit un peu plus de 28 000 euros par mois ! C'est la somme que réclame Shawn King au célèbre présentateur télé, qu'elle avait épousé en 1997. Comme expliqué par TMZ, Shawn King a fait une demande de versement temporaire d'une pension de soutien au conjoint. La femme de 61 ans explique qu'elle n'a aucun revenu. Elle avait abandonné ses activités d'animatrice télé et de mannequin pour devenir femme au foyer et élever leurs enfants Chance et Cannon, aujourd'hui âgés de 21 et 20 ans.

Shawn King précise qu'elle souhaite un paiement rétroactif de cette pension à compter du 20 août 2019, date à laquelle Larry King a demandé le divorce.