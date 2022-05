Laura Carmichael (Downton Abbey) maman : la naissance secrète de son enfant révélée !

Downton Abbey a été à l'origine d'un bébé ! C'est la nouvelle qui a fuité cette semaine. Laura Carmichael et Michael C. Fox, deux vedettes de la série ont eu un enfant en mars 2021. Les deux tourtereaux qui sont officiellement en couple depuis 2016 avaient jusqu'alors gardé cette annonce secrète.

C'est The Sun qui a divulgué l'information évoquant la maternité cachée de l'actrice de 35 ans au détour d'une source proche du couple. "Laura et Michael adorent être parents et sont reconnaissant d'avoir du temps loin des projecteurs pour vivre ces moments particuliers" expliquait-elle. "Laura a pris pleinement la mesure de sa maternité et maintenant c'est une nouvelle chose qu'elle sait faire" Le petit, qui a donc fêté son premier anniversaire en mars dernier, répond au nom de Luca.

Le couple, qui s'affiche donc rarement ensemble, s'était donné la peine de poser bras dessus bras dessous à l'occasion de l'avant-première londonienne de film, dérivé de la série, Downton Abbey II : Une nouvelle ère. La comédienne était apparue dans une élégante robe rose de la maison Giambattista Valli avec une paire d'escarpins Louboutin de la même couleur. Michael, quant à lui, portait un costume entièrement noir avec une chemise à col mao (voir diaporama).

On se souvient qu'en 2019, Laura avait déclaré sa flamme à son chéri au détour d'un entretien pour Town and Country. "Je suis tombée amoureuse et j'ai fait des rencontres incroyables. A quel point suis-je chanceuse ?" lâchait-elle. Une relation pas forcément simple à gérer au vu de leur travail au sein de la même série. Celui qui joue Andrew Parker dans le show anglais avait expliqué avoir marqué une frontière entre leur vie privée et professionnelle. "Nous allions au travail mais nous ne voulions pas que ça interfère sur notre manière de travailler, déclarait-il au Sunday Post tout en précisant, c'était génial d'aller travailler avec sa moitié." Une méthode qui a visiblement porté ses fruits puisque le film a reçu un excellent accueil de la part des critiques et du public.

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE, en salle depuis le 27 avril.