Diaporama : Laura Carmichael (Downton Abbey) maman : la naissance secrète de son enfant révélée !

Laura Carmichael et son compagnon Michael Fox - Soirée "Evening Standard Awards" au London Coliseum à Londres

Laura Carmichael à la sortie de leur hôtel pour se rendre à la première du film "Downtown Abbey: A New Era" à Londres, le 25 avril 2022.

Laura Carmichael à la sortie de leur hôtel pour se rendre à la première du film "Downtown Abbey: A New Era" à Londres, le 25 avril 2022.

Laura Carmichael à la première du film "Downtown Abbey: A New Era" à Londres, le 25 avril 2022.

Laura Carmichael à la première du film "Downtown Abbey: A New Era" à Londres, le 25 avril 2022.

Laura Carmichael à la première du film "Downtown Abbey: A New Era" à Londres, le 25 avril 2022.

8 / 15

Michael C. Fox et Laura Carmichael - People au défilé de mode Paul Smith à la Cité de la Mode et du Design à Paris, le 21 janvier 2018. © CVS/Veeren/Bestimage