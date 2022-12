Laura (Mariés au premier regard) enceinte : gros rebondissement pendant sa grossesse, ce qui lui a "joué des tours"

Rappelons qu'avant de rencontrer Ondra, le futur père de sa fille, Laura a été mariée à Clément grâce à l'émission de M6. Pourtant compatibles à 82%, leur union n'avait pas fait long feu, en raison des gros problèmes de confiance de la jeune femme.

Des problèmes bien vite oubliés avec son nouvel homme, un conducteur et contrôleur de bus âgé de 30 ans avec qui elle a officialisé en juillet 2021. C'est grâce à des amis en commun que Laura et Ondra se sont rencontrés. Lors d'une interview pour Voici, elle confiait avoir succombé à sa gentillesse et sa simplicité. Mais tout n'a pas tout de suite été rose entre les deux tourtereaux. "Avec Ondra, on s'est rencontrés avant la diffusion. On a vécu ça ensemble, ce qui n'a pas été facile du tout ! Il y a eu un impact parce que les débuts ont été un peu chaotiques, ça me remettait dans l'histoire. (...) Quand toute la France vous dit que le mariage était très beau, forcément ça bouleverse. J'ai été un peu perdue. Il y a eu des hauts et des bas mais on s'est laissés un peu de temps. Finalement, on est revenus l'un vers l'autre", se réjouissait-elle.