Mariés au premier regard : Surprise, une candidate est enceinte, son annonce pleine d'humour

Les internautes n'ont bien entendu pas manquer de féliciter Laura et Ondra pour cette heureuse nouvelle. "Yeahhhh enfin on peut en parler !!!! Kinder surprise préf félicitations à vous, je projette la chambre de bébé rapidement", a écrit Laure qui a participé à sa saison. "Encore félicitations les copains ! Je valide x 1000 la photo ça vs ressemble tellement", a quant à elle écrit Marlène, candidate en 2019.

C'est grâce à des amis en commun que Laura et Ondra se sont rencontrés. Elle a notamment craqué pour la gentillesse et la simplicité du jeune homme comme elle l'avait confié lors d'une interview pour Voici, en juin 2022. Mais leurs débuts de relation n'a pas été simple comme elle l'avait expliqué : "Avec Ondra, on s'est rencontrés avant la diffusion. On a vécu ça ensemble, ce qui n'a pas été facile du tout ! Il y a eu un impact parce que les débuts ont été un peu chaotiques, ça me remettait dans l'histoire. (...) Quand toute la France vous dit que le mariage était très beau, forcément ça bouleverse. J'ai été un peu perdue. Il y a eu des hauts et des bas mais on s'est laissés un peu de temps. Finalement, on est revenus l'un vers l'autre." Et leur couple a tenu, preuve de leur véritable amour.

Toutes nos félicitations à Laura et Ondra !