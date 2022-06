"Les débuts ont été chaotiques" : Laura révèle comment Mariés au premier regard a impacté son couple

Laura a participé à Mariés au premier regard 2021. Lors du tournage, elle a épousé Clément avec lequel elle était compatible à 82%. Mais leur union n'a pas duré. Par la suite, elle a rencontré Ondra avec lequel elle est actuellement en couple. Un sujet qu'elle a évoqué pour la première fois en interview.

A l'occasion de son engagement pour le Raid des Etoiles du Verdon Moustiers-Sainte-Marie (elle en est la marraine), Laura a accordé une interview à Voici. Et elle a notamment accepté de parler de son histoire d'amour avec Ondra (30 ans). L'occasion de découvrir qu'ils se sont rencontrés grâce à des amis en commun. "Ça fait plus d'un an maintenant qu'on est ensemble", a-t-elle précisé. Elle en a également profité pour révéler qu'il est conducteur et contrôleur de bus. "Il a été recruté en France pour le rugby à 13 à Toulon. En partenariat, ils lui ont trouvé ce travail pour lui permettre de pouvoir s'installer en France", a-t-elle ajouté.

Sa gentillesse ou encore sa simplicité ont fait rapidement craquer Laura. Si pour l'heure, ils n'ont pas prévu de se marier, la belle brune n'est pas fermée à l'idée. D'autant plus que sa maman a directement adopté Ondra. En attendant de peut-être passer le cap, les tourtereaux ont prévu d'emménager ensemble dans une maison qu'ils ont récemment trouvée. "On est super contents. Le temps de faire les papiers, la refaire à notre goût, on espère y habiter avant Noël', a expliqué la jeune femme.

Si tout semble fluide entre Ondra et elle aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. En effet, ils étaient déjà ensemble lors de la diffusion de Mariés au premier regard 2021. Et cette expérience a quelque peu affecté leur couple : "Avec Ondra, on s'est rencontrés avant la diffusion. On a vécu ça ensemble, ce qui n'a pas été facile du tout ! Il y a eu un impact parce que les débuts ont été un peu chaotiques, ça me remettait dans l'histoire. (...) Quand toute la France vous dit que le mariage était très beau, forcément ça bouleverse. J'ai été un peu perdue. Il y a eu des hauts et des bas mais on s'est laissés un peu de temps. Finalement, on est revenus l'un vers l'autre. (...) Finalement, mon couple a tenu et c'est la preuve qu'on est bien ensemble malgré l'épreuve de la diffusion."

Espérons donc qu'ils auront le droit à leur "et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants".