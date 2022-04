Laura Smet sublime pour une soirée avec son ex Frédéric Beigbeder

Après plus de deux ans d'absence pour cause de Covid-19 et de restrictions sanitaires, le prix de la Closerie des Lilas a enfin pu se mettre à la page ! Pour son 15ème anniversaire, les organisateurs ont mis le paquet pour le grand retour de l'événement littéraire mettant en avant les femmes dans l'art de l'écriture, autant côté jury que côté lauréates. Laura Smet ne concourrait pas pour le prix mais faisait partie des jurés invités de cette édition 2022. La comédienne de 38 ans avait revêtu son plus beau sourire pour voir Elena Piacentini, auteure corse de polars, être sacrée grande gagnante pour son roman, loin de son registre habituel, Les silences d'Ogliano.

Décontractée tout en restant à la pointe de la mode, Laura Smet n'a rien perdu de sa superbe quand Frédéric Beigbeder, son ex-compagnon, a lui aussi fait son entrée. S'ils n'ont pas pris la pose ensemble devant les photographes présents pour l'occasion, Laura Smet et Frédéric Beigbeder ne sont pas en froid depuis qu'ils se sont séparés en 2006. L'eau a coulé sous les ponts et chacun a refait sa vie de son côté.

La relation qui liait Laura Smet et Frédéric Beigbeder s'apparentait à une passion destructrice. Le cinéaste le dira lui-même dans l'émission En aparté, le couple sortait souvent, un rythme effréné et chaotique qui ne leur apportait pas que du bon à l'époque : "On s'est entraînés. Moi, qui étais plus âgé, j'aurais dû être peut-être plus prudent. J'étais dans une phase de ma vie où je pratiquais un certain basculement nocturne, confiait-il à Nathalie Lévy. Mais je pense maintenant - c'est vingt ans après - on peut regarder cette histoire avec tendresse."

Elle a invité son ex à son mariage

S'ils se sont aimés autant qu'ils se sont déchirés, Laura Smet et Frédéric Beigbeder n'ont pas coupé les ponts. La fille de Nathalie Baye et Johnny Hallyday avait même invité son ex et sa femme Lara lors de son mariage avec Raphaël Lancrey-Javal. Un geste que le papa de trois enfants avait beaucoup apprécié : "J'ai trouvé ça très chic de sa part de nous inviter et c'est pourquoi j'y suis allé avec Lara. C'est une preuve d'intelligence et d'amitié." Depuis, Laura Smet a elle aussi goûté aux joies de la vie de famille en mettant au monde un petit Léo, 1 an et demi. Une fin heureuse digne d'un roman !