Frédéric Beigbeder : L'énorme erreur du gynécologue à la naissance de son fils Léonard

Frédéric Beigbeder se dévoile encore un peu davantage dans son nouvel ouvrage. Un barrage contre l'Atlantique, paru le 5 janvier 2022, fait suite au récit autobiographique qu'était Un roman français. Et c'est l'occasion, pour l'écrivain de 56 ans, d'aborder des thématiques intimes, la folie des années 1970, son adolescence ou encore sa rencontre avec Laura Smet. Peut-être évoquera-t-il, dans ses pages, ses mariages multiples et l'amour trouvé, finalement, dans les bras de Lara Micheli ?

Le gynécologue s'était trompé

Interrogé à ce sujet par le journal Libération, Frédéric Beigbeder a, en tout cas, accepté d'en dire davantage sur son quotidien au Pays Basque, à Guéthary, loin, très loin de la capitale qui l'a tant fait vibrer. Marié, père de trois enfants, il dévoile d'ailleurs une anecdote amusante sur la naissance de son petit dernier, Léonard, âgé désormais de quatre ans. "Le gynécologue nous avait dit que ce serait une fille, on a décidé de l'appeler Léonore, se souvient-il. Mais le gynécologue s'était trompé, ça arrive, et Léonore est devenue Léonard. Il aura de quoi raconter à son psychanalyste."

Lorsque je l'ai rencontrée, je n'allais pas très bien

Avec Lara Micheli, Frédéric Beigbeder a également eu Oona il y a 6 ans. Il est aussi papa d'une plus grande fille, Chloë - fruit de ses amours avec la comédienne et romancière Delphine Valette - dont il s'est un peu moins occupé. "On est con à 35 ans", regrette-t-il. Marié autrefois avec Diane de Mac Mahon puis Amélie Labrande, l'homme de lettres se réveille, finalement, tous les matins auprès d'un mannequin. "Ce n'est pas un scoop que lorsque je l'ai rencontrée, je n'allais pas très bien, rappelait-il dans Elle. Bien sûr, c'est une bombe sexuelle, elle est très intelligente et bourrée de charme. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est sa bonté. J'ai senti que c'était la chance de ma vie. Et qu'il ne fallait pas que je la laisse passer." Heureux qu'il est, il l'a saisie au vol...

Retrouvez l'interview intégrale de Frédéric Beigbeder sur le site du journal Libération.